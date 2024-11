"Progetto bello ma fate presto"

L’amore per la Viola di Gioele Pranzo nasce quasi con lui e con il tempo è diventato un appuntamento immancabile. "La vittoria di ieri è stata bella ed importante sia per il morale che per la classifica. Vincere 6 partite di fila in campionato non succedeva dal 2018 e anche se è arrivata contro una squadra tecnicamente inferiore a noi non è mai facile vincere. Quest’anno siamo partiti bene speriamo di continuare così. L’assetto del nuovo stadio sembra bello, un progetto interessante che speriamo sia pronto al più presto per ritornare a pieno regime. Sicuramente uno dei primi pregi del futuro assetto è che sarà coperto, questo colma una delle maggiori mancanze della vecchia struttura".