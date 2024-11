Prevenzione medica. Visite gratuite per i residenti

Si avvicinano, a Lastra a Signa, le giornate di screening gratuito Ant, col "Progetto Mammella" e "Progetto Melanoma". Nel primo caso, le visite si terranno il 13 novembre al presidio Ausl Alfa Columbus, in via Livornese 277. Per il "Progetto Melanoma" le date saranno invece il 19, 20 novembre e 3 dicembre, nella stessa sede. In entrambi i casi sono riservate a cittadini e cittadine dei Comuni di Signa e Lastra a Signa. Le prenotazioni online sono già partite per il "Progetto Mammella", mentre inizieranno l’11 novembre per "Progetto Melanoma", in entrambi i casi a partire dalle ore 10. Per accedere alle visite occorre registrarsi e prenotare al link https://ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/registrazione-visite.