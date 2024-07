Per non dimenticare il 4 agosto. Ottant’anni fa la liberazione nel segno del partigiano Topino

Due giorni di celebrazioni, a Bagno a Ripoli, per gli ottant’anni della Liberazione avvenuta il 4 agosto 1944. Un calendario, quello messo in campo dal Comune con la sezione ripolese di Anpi dedicata a Pietro Ferruzzi. che spazia da un omaggio a Giacomo Matteotti a quello dedicato ai partigiani grassinesi, e amici per la pelle, Armido Spagnoli e Enrico Tacconi. Con un ricordo speciale rivolto a Giulio Consigli, nome di battaglia Topino, ultimo partigiano combattente della Brigata Sinigaglia, scomparso pochi giorni fa. Le celebrazioni si apriranno il 3 agosto al mattino con deposizione di corone di alloro ai cippi della memoria. La sera, alle 21,15, al chiosco Il Barroccio ai giardini ’Silvano Nano Campeggi’ ai Ponti andrà invece in scena l’iniziativa ’Matteotti 100’ con l’attore e drammaturgo Massimo Salvianti della Compagnia Arca Azzurra. Una lettura collettiva di brani dedicati al primo martire vittima del regime a cento anni dal suo omicidio che coinvolgerà decine di cittadini di ogni età, compresi i giovani studenti delle scuole medie Redi e Granacci, protagonisti in primavera del Viaggio della Memoria nei campi di sterminio. L’iniziativa si aprirà con i saluti del sindaco Francesco Pignotti, che dedicherà un ricordo alla memoria del partigiano Topino. A seguire gli interventi di Sandra Baragli, assessora alla Cultura della Memoria; Luigi Remaschi, presidente della sezione Anpi di Bagno a Ripoli; Lorenzo Tombelli, di Aned Firenze e Mauro Perini, Anei Firenze. Domenica 4 l’appuntamento sarà ai giardini della Casa del Popolo di Grassina. Dalle 21,15 il Bagno Balena ospiterà ’Amicizie resistenti’, il racconto della vita e delle gesta dei partigiani ripolesi Enrico Tacconi e Armido Spagnoli che, a 96 anni, sarà sul palco.