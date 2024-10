Per 40 anni il sorriso della Coop. Buona pensione Titti

Per 40 anni senza interruzioni, Tiziana Tassi ha svolto il suo lavoro alla Coop di Bagno a Ripoli: entrata 19enne, quando era la "coppina" di via Roma, è cresciuta insieme al supermercato anche nella sede odierna di via delle Arti. È la storica cassiera, da tutti conosciuta come "La Titti". E i clienti sono diventati la sua "famiglia allargata", come li ha definiti lei stessa in una commovente lettera che ha accompagnato il rinfresco donato a colleghi e avventori ieri nel suo ultimo giorno di lavoro ufficiale. Si era dovuta allontanare dalla sua professione qualche mese fa per seguire delle vicende familiari, ma non ha potuto non salutare tutti con il meraviglioso sorriso che la caratterizza da sempre. I clienti non le hanno fatto mancare l’affetto che merita una persona diventata "di casa" per tanti ripolesi. Buon proseguimento di cammino, Titti. Manu.Pla.