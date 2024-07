Narrare Alda Merini. La voce di Rapisarda per il Festival in Certosa

Alda Merini salvata dalla sua poesia. Questa sera (alle 21,30) alla Certosa di Calci, va in scena "Senza Filtro" con Rossella Rapisarda e le musiche dal vivo di Marco Pagani per la regia di Fabrizio Visconti. Lo spettacolo è inserito nella rassegna "Monte Pisano Art Festival" ideata da FuoriOpera, Strada dell’Olio Monti Pisani e dai cinque comuni che fanno parte delle Terre di Pisa: Vecchiano, San Giuliano Terme, Calci, Vicopisano e Buti. Lo spettacolo in scena ‘racconta’ Alda Merini (nella foto), condannata e salvata dalla sua poesia: due sedie, una macchina da scrivere, un finale da trovare. E c’è anche il Fuori Festival con incontri, degustazioni di prodotti, passeggiate e iniziative. Il programma completo sino al 26 luglio è su www.montepisanoartfestival.it e sui social del festival.

Tutti gli spettacoli sono su prenotazione sul sito www.montepisanoartfestival.it

e sulla piattaforma https://oooh.events/