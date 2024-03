Morsa al polso e rapinata dell’orologio. Anziana aggredita vicino casa

Morsa al polso e rapinata dell’orologio. Vittima dell’aggressione, una donna di 77 anni, che stava rientrando nella sua abitazione di via Lungagna a San Donnino dopo aver fatto la spesa. Mentre stava aprendo il portoncino di casa, la donna è stata aggredita da una giovane che, secondo una prima ricostruzione, l’avrebbe seguita a piedi proprio dal mercato. L’altra ipotesi è che possa essere arrivata a San Donnino dalla stazione. In ogni caso, di fronte alla possibilità che l’anziana rientrasse a casa, la malvivente è entrata in azione. Avrebbe morso la donna al polso, sfilandole l’orologio e poi l’avrebbe spinta facendole perdere il controllo. La vittima, nel cadere, ha riportato lievi escoriazioni. I passanti che hanno assistito alla scena hanno chiamato il 118, che ha mandato sul posto un’ambulanza. La donna è stata medicata; fortunatamente per lei solo escoriazioni e tanta paura. In via Lungagna sono arrivati i carabinieri della stazione di San Donnino; i militari hanno raccolto il racconto della donna rapinata e le testimonianze dei pochi che hanno assistito alla scena; in particolare di chi, affacciato alla finestra, ha potuto vedere la fuga della rapinatrice, tuttavia senza poterla guardare in faccia. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la vicenda, stanno facendo ricorso anche alle immagini raccolte da alcuni sistemi di videosorveglianza cittadini. Sale l’attenzione per le rapine alle anziane sul territorio di Campi Bisenzio, in particolare nella frazione di San Donnino terra di confine tra Campi e Signa, con molte vie di fuga anche verso Firenze.