Mercatino Sacravita d’autunno. Appello per raccogliere oggetti da mettere in vendita alla Misericordia

In autunno torna il consueto appuntamento con il mercatino Sacravita della Misericordia di Firenze. Da anni l’iniziativa contribuisce, in maniera importante, alla realizzazione delle finalità di Sacravita che si prefigge di dare "tetto, dignità e futuro ai bambini ultimi del mondo". I volontari, in ogni edizione, ci mettono cuore, passione e tanto entusiasmo, ma il loro impegno non basta. C’è bisogno di arricchire il banco per offrire una vasta gamma di scelta. Chi vuole contribuire al successo dell’iniziativa e vuole donare oggettistica varia, ormai inutilizzata, sarà materiale prezioso da mettere in vendita. (Info: misericordia.firenze.it)