Le Bagnese, maxi lavori in partenza. Disagi e deviazioni fino a febbraio

Sbancate le strade delle Bagnese, al via i lavori di sostituzione della rete gas. L’intervento, condotto da Centria Gas, parte da via Signorini; le altre strade coinvolte sono via Cecconi, via Faldi, via Cecioni, via Puccinelli, via Fattori e via Cabianca.

"Si tratta di un intervento strategico per la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture di cui tutti noi, come comunità, beneficeremo – ha detto il vicesindaco, Yuna Kashi Zadeh – siamo pienamente consapevoli dei potenziali disagi che un intervento di questo tipo potrebbe causare, e per questo abbiamo lavorato in stretta collaborazione con Centria Gas, che ringrazio, per strutturare i lavori in modo che siano il meno invasivi possibile. L’obiettivo è di comunicare step by step il percorso del cantiere e di portare avanti i lavori senza interrompere eccessivamente la quotidianità del quartiere. Una volta ultimati, oltre a una rete più sicura ed efficiente, sarà eseguita anche una riasfaltatura delle strade interessate, così da lasciare una viabilità migliorata a servizio del quartiere".

In base al progetto è prevista la sostituzione di oltre 1.300 metri di tubazioni in ghisa esistenti nella zona, che furono montate all’inizio degli anni ‘70, con nuove condotte in polietilene. L’intervento, che riguarderà sia le tubazioni stradali che quelle di allacciamento alle utenze (per un totale di 71 allacciamenti), è quindi volto al mantenimento in efficienza dell’infrastruttura e a garantirne la sicurezza.

La durata complessiva prevista è di circa quattro mesi. Dove possibile, le nuove tubature saranno posate accanto a quelle preesistenti, a una distanza di circa 30 centimetri. I lavori saranno effettuati in modo parcellizzato, così da da limitare i disagi per gli utenti, sia per quanto riguarda la viabilità sia per quanto riguarda i divieti di sosta per la presenza dei cantieri. Una volta terminati i lavori Centria Gas si occuperà anche della riasfaltatura.

Dall’intervento invernale resterà fuori via Fattori che è centrale per il quartiere. Qui il comune interverrà tra luglio e agosto per non mettere in difficoltà i commercianti. Conclusi i lavori, Centria si occuperà anche della riasfaltatura. Come procederanno i cantieri? Gli operai rimarranno alle Bagnese fino a febbraio. Verranno fatti avanzamenti parcellizzati per diminuire al massimo il disagio sulla viabilità e per la sosta dei residenti.

Fabrizio Morviducci