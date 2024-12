Insegnanti specializzati in mafia, diritto e conflitti

L’istituto Lorenzo de’ Medici è alla ricerca di docenti qualificati per insegnare a studenti universitari internazionali i corsi di sociology and history of Italian Mafia, International law e International conflict resolution. Per ottenere il posto è indispensabile avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e la residenza in Italia. Gli insegnanti dovranno preoccuparsi della preparazione del materiale didattico in collaborazione con il comitato accademico e della pianificazione di attività curriculari, come guest lectures, visite aziendali ed eventi integrativi, per arricchire la didattica in aula. Gli interessati sono invitati a inviare il proprio curriculum vitae e una lettera di presentazione all’indirizzo: [email protected].