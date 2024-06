Il teatro per scoprire Firenze. Ecco l’estate di ’Urbano Fantastico’

La città del Giglio protagonista assoluta dell’edizione 2024 di ’Urbano Fantastico’, il grande contenitore di sedici eventi performativi e teatrali diffusi in tutti i quartieri, dal 25 giugno al 15 settembre, proposto da Cantiere Obraz e rivolto ad un ampio pubblico di grandi e piccini per conoscere Firenze. Come? Attraverso tre diversi itinerari: ’Naturesimo’, ’Fiorentini Fantastici’ e ’Metropolis’.

"La città è la più grande invenzione dell’uomo – spiegano i direttori artistici, Alessandra Comanducci e Paolo Ciotti – è un laboratorio vitale e in continuo movimento in cui prolifera la creatività umana e si produce vita, umanità e progresso grazie a scambi e alla valorizzazione delle differenze. É urbana la città che produce possibilità e comunità. In ’Urbano Fantastico’ l’ottica frontale del teatro si dissolve in favore di una fruizione circolare in cui il pubblico è coinvolto a tutti i livelli attraverso una partecipazione diretta". Nel dettaglio, ’Naturesimo’ contiene performance teatrali presso i giganti verdi in parchi e giardini. Il primo appuntamento è il 25 giugno con ’Piante e acqua / Lungo il Mugnone’ (ore 19, partenza dal bar di via Caracciolo), con la musica dal vivo di Giovanni Pecchioli, poi (il 2 luglio) ’Piante e Diritti’ al Giardino dell’Orticultura.

’Fiorentini Fantastici’ propone urban walking alla scoperta di grandi geni come Margherita Hack, Girolamo Savonarola, Amerigo Vespucci, Carlo Collodi, Giuseppe Poggi, Leonardo Da Vinci. La partenza è nel segno della grande astrofisica fiorentina il 27 giugno (ore 19 da via Ximenes angolo viale del Poggio Imperiale). Il 4 luglio (ore 19) sarà la volta di Savonarola con l’urban walking dal Cimitero degli Inglesi a piazza Savonarola. ’Metropolis - Laboratori Urbani di Democrazia’ è una nuova azione culturale sulla cittadinanza, un articolato progetto partecipato fra teatro ed educazione civica, composto di animazioni per ragazzi su voto e pratica democratica e spettacoli assembleari fra cittadinanza adulta e artisti, sul tema della città ideale (dall’11 settembre).

L’ingresso è gratuito a tutte le attività, il programma completo: http://cantiereobraz.it/urbano-fantastico.

Barbara Berti