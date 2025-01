Il blitz di polizia e municipale. Scoperti con 16 chili di hashish. Arrestati due giovani fiorentini

Due arresti e 16 chili di hashish sequestrati. È il bilancio di un’operazione antidroga congiunta condotta nei giorni scorsi dalla polizia e dalla municipale. In manette, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, due fiorentini di 30 e 33 anni.

La sera del 30 dicembre scorso, gli agenti sono stati impegnati in uno specifico servizio antidroga in zona Gignoro. Nel corso dei servizi di pattugliamento, gli agenti hanno notato un giovane a bordo di uno scooter che, dopo essere entrato in un palazzo con uno zaino in spalla, con atteggiamento che ha destato sospetti, ne è uscito dopo qualche minuto, riprendendo la corsa. Quest’ultimo, 33 anni residente nell’hinterland fiorentino, è stato sottoposto al controllo degli agenti appartenenti alla squadra antidroga della polizia municipale. Nel frattempo alcuni agenti del commissariato di Rifredi sono rimasti appostati intorno all’abitazione dalla quale era uscito il giovane.

Nonostante fosse completamente vuoto, dallo zaino del 33enne sarebbe uscito un fortissimo odore di stupefacente, circostanza che di lì a poco ha fatto propendere per la necessità di eseguire una perquisizione sia nella sua abitazione, alle porte di Firenze, sia in quella da cui era appena uscito.

Blitz che ha portato i suoi risultati: nella casa al Gignoro gli agenti hanno sorpreso un fiorentino di 30 anni e, in un frigo per vini, oltre 2 chili di hashish suddivisi in panetti, nonché bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. In quella del 33enne sono stati invece sequestrati quasi 14 chili dello stesso stupefacente.

I due, arrestati, sono stati accompagnati al carcere di Sollicciano in attesa della convalida della misura precautelare.