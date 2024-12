Il Bandino piange Alessio Francalanci. Addio allo storico ortolano del rione: "Quante risate nel tuo negozio"

La comunità del Bandino, a Gavinana, piange la scomparsa a 75 anni di Alessio Francalanci, un’istituzione nel rione. Dal suo negozio di ortofrutta in via di Ripoli, che affaccia sulla piazzetta del Bandino, ha dispensato per una vita sorrisi e battute. Così lo ricorda Lorenzo Andreaggi, il ’narratore’ della zona. "Nel giorno di Natale ci ha lasciato un pilastro del nostro quartiere, un uomo che, fin da giovane, aveva iniziato l’attività di ortolano e fruttivendolo seguendo le orme di suo padre. Ciao Alessio, un abbraccio forte da parte mia e da tutta la mia famiglia del Bandino. Il tuo “Lorenzino”".