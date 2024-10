Svaligia otto attività in sei mesi ma viene tradito dai tatuaggi, arrestato

Firenze, 17 ottobre 2024 - Ha svaligiato ben otto attività in sei mesi ma questa volta è stato tradito dai tatuaggi che i militari hanno immediatamente riconosciuto. Nel primo pomeriggio di lunedì i carabinieri del Nucleo radiomobile sono intervenuti presso un bed & breakfast di via delle Panche per la presenza di estranei all’interno. In particolare, il proprietario della struttura ricettiva, accortosi dell’effrazione della keybox posizionata all’ingresso del condominio e dell’impossibilità di aprire la porta dell’abitazione per la contestuale presenza di chiave all’interno, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

La pattuglia, giunta sul posto ha richiesto l’ausilio dei vigili del fuoco per poter accedere da una finestra del secondo piano, cogliendo così di sorpresa gli occupanti. All'interno una donna e un uomo con numerosi tatuaggi che i militari hanno riconosciuto .

Gli stessi carabinieri infatti, pochi giorni prima (venerdì 11), erano intervenuti in viale dei Mille per il furto all'interno di una profumeria e, memori dei filmati di videosorveglianza che avevano ripreso il malfattore mentre si allontanava con il cassetto del registratore di cassa, lo hanno riconosciuto.

A questo punto la pattuglia tramite l'analisi delle immagini dei sistemi di video sorveglianza di varie attività è riuscita a risalire a 8 furti commessi ai danni di bar, ristoranti e attività commerciali tra il mese di aprile e il 13 ottobre a Firenze, Fiesole, Montelupo Fiorentino e Montecatini Terme.

L'uomo è stato arrestato mentre la donna è stata deferita in stato di libertà e rilasciata.