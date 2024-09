Festa del Perdono, ci siamo. Cibo, concerti, luna park e tornei

Anche Incisa fa rivivere la sua attesa Festa del Perdono. "Tradizione e modernità si incontrano in un programma che valorizza le eccellenze locali e contribuisce a promuovere il territorio unendo le tipicità di Incisa a quelle di Figline" sottolinea il vicesindaco con delega agli eventi Federico Cecoro.

Dal 13 al 17 settembre, col luna park in via Olimpia e gli stand gastronomici in piazza Santa Lucia come eventi fissi, la cittadina si veste a festa. Venerdì alle 21 l’evento musicale inaugurale è affidato a Martina Lo Piccolo’s band in piazza Santa Lucia. Sabato spazio al torneo di tennis del Perdono al Centro Sportivo Borgonovo alle 15 con appuntamento alla stessa ora anche il giorno dopo.

Sempre il 14 dalle 17 a mezzanotte ci sarà un mercato straordinario in via XX settembre mentre in piazza spazio alla sfilata di moda per bambini con i negozi locali.

Musica la sera con l’Orchestra Bandao, MamaLover e anche come special guest la celebre cantante Fiordaliso. Domenica 15 in piazza Santa Lucia, oltre al mercato straordinario dalle 16, 30, in programma l’esibizione del Centro Studi Danza Incisa con l’APD Gruppo Sport e Cultura e le Amagirl. Si entra nel vivo della tradizione lunedì in piazza dell’Unità con la sfilata delle contrade del Palio dei Ciuchi e la partecipazione degli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri fiorentini, insieme a Porta Senese vincitrice del Palio di San Rocco di Figline. La serata si concluderà con l’esibizione degli Sbandieratori e con la corrida "Contrade allo Sbaraglio" alle 21,30 in piazza Pertini. Gran finale il 17 settembre con il "Superstar Show" e il tradizionale spettacolo pirotecnico dei fuochi sull’Arno.