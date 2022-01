Firenze, 12 gennaio 2022 – In Toscana sono 13.341 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore, inferiori ai 16.290 di martedì 11 gennaio. Per sapere come si sposta il virus in Toscana e quali sono le zone in cui è più diffuso è possibile consultare i dati che fornisce la Regione quotidianamente e che riportano, comune per comune e suddivisi per Asl, i contagi giornalieri ogni centomila abitanti. Un parametro che consente di comprendere quale effettivamente sia l'impatto del Covid su un territorio. Ecco dove in questo momento il virus corre di più.

I paesi

Nella Asl nord ovest – e in assoluto in Toscana – il comune che registra il tasso più alto di contagiati ogni centomila abitanti è Palaia, in provincia di Pisa, con 40 nuovi casi giornalieri su 4.529 abitanti e un tasso giornaliero per centomila abitanti che supera quota 879. Come fa sapere il Comune, 260 persone sono attualmente positive in isolamento domiciliare, una persona è ricoverata, 22 le guarigioni nelle 24 ore. Si mantiene elevata la circolazione del virus anche a Montescudaio, nella Maremma pisana, anche se rispetto a martedì 11 gennaio si registra un tasso più basso, pari a 664, con 14 nuovi contagi. Sopra quota 600 anche Porcari, in povincia di Lucca, (con 54 nuovi casi su 8.771 abitanti) e Casola in Lunigiana, in povincia di Massa Carrara, paese di 979 abitanti che registra 6 nuovi positivi.

Tre i comuni nella Asl sud est dove il tasso giornaliero di nuovi positivi per centomila abitanti supera quota 600. Il record negativo è di Seggiano, situato alle pendici del Monte Amiata, a quota 804, che, su una popolazione inferiore ai mille abitanti, segna 5 nuovi positivi in un giorno. Segue Santa Fiora, con un tasso di 725, e Montieri, sempre in povincia di Grosseto, a 693, con 8 nuovi casi su 1.115 abitanti.

Nella Asl centro, tasso più alto a Vaglia, comune vicino a Firenze, a quota 652, con 34 nuovi contagi su 5.218 abitanti, seguito da Abetone Cutigliano, in provincia di Pistoia, con tasso a 650 e 13 positivi, e Signa, ancora in provincia di Firenze, dove da giorni si registra un'elevata cicolazione del virus (nei dati di mercoledì 12 gennaio il tasso è a quasi 605, con 112 nuovi casi su una popolazione di oltre 18.500 persone).

Le città capoluogo

Firenze è il sedicesimo comune della Asl centro per tasso di contagi ogni centomila abitanti. Il numero di nuovi casi scende lievemente, da poco più di 2mila a 1.653, con un tasso di 450. Sempre per le città capoluogo, scendono i nuovi casi anche a Livorno, dai 728 di matedì 11 gennaio ai 572 di mercoledì 12 gennaio, con un tasso di 367. Calo anche a Lucca, con un tasso di 370 e 329 nuovi positivi. A Massa si mantengono sopra i 250 i nuovi casi giornalieri, con un tasso di 382, e anche a Carrara il tasso di nuovi contagiati ogni centomila abitanti si manitene praticamente stabile, a 410. Sono in flessione i nuovi casi a Prato, per un tasso di 336 e 651 positivi, e leggermente anche a Pistoia, con un tasso che scende da quai 399 a 365. Stabile Pisa con il tasso a 372 e 332 nuovi casi. Arezzo conta 342 nuovi casi, con un tasso quasi a quota 350, mentre a Siena e Grosseto il tasso di contagiati scende sotto i 300, rispettivamente a 275 e a 272.