Avvicinare alla lettura. Un giorno da bibliotecari. Il progetto per i bambini

E’ positivo il bilancio del progetto ’Bibliotecario per un giorno’, sperimentato per la prima volta dal Comune di Fiesole su proposta dell’ex assessore Gian Marco Cecchini (nella foto) e realizzato con il contributo del consiglio regionale toscano con l’obiettivo di sensibilizzare alla lettura i bambini e le bambine delle scuole del territorio. Da ottobre a fine giugno, ad alternarsi a fianco dei bibliotecari sono stati una sessantina di studenti fra i 7 e 13 anni, divisi a gruppi per fasce d’età. Il progetto ha interessato le sedi di Fiesole e Compiobbi, dove i bambini hanno avuto modo di confrontarsi con varie mansioni: dalla cura del libro alla catalogazione dalla ricerca on line al servizio prestito. Una esperienza divertente e formativa, fanno sapere dalla biblioteca, che è stata apprezzata dai bambini e dagli adulti, che adesso in tanti auspicano di poter di replicare nuovamente.

D.G.