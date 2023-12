Alluvione Il cuore della Fiesole. Donati 8mila euro alla Misericordia

di Pier Francesco Nesti

Ottomila euro donati dagli Ultras della Curva Fiesole alla Misericordia di Campi. Una cifra considerevole, ma, soprattutto, l’ulteriore dimostrazione della grande bontà d’animo che caratterizza questi ragazzi. Come è stato infatti spiegato sulla "Fanzine" distribuita prima di Fiorentina-Parma di Coppa Italia, "la raccolta fatta per la coreografia per i 50 anni di Curva Fiesole ci ha permesso di effettuare un bonifico di 8mila euro alla Misericordia di Campi". Un contributo economico che va ad aggiungersi a quello dato "dal cuore" e dalle braccia di tanti di questi ragazzi che, nei giorni successivi all’alluvione, si sono precipitati a Campi per dare una mano a ripulire strade, case e negozi da acqua e fango. Lo ha ribadito anche il Provveditore della stessa Misericordia di Campi, Cristiano Biancalani, presente allo stadio nel giorno della raccolta, il 12 novembre scorso, prima di Fiorentina-Bologna, insieme a un gruppo di volontari: "Insieme si può fare tanto, come ha dimostrato anche la raccolta che la Curva Fiesole, insieme alla nostra associazione, ha fatto per gli alluvionati. Ai ragazzi della Curva Fiesole, quindi, va un sentito ringraziamento per averci coinvolto in questa iniziativa, ma anche per quanto hanno fatto aiutando gli alluvionati, accorrendo in tantissimi a spalare fango in diverse zone di Campi".