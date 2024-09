Allerta frane sulla Faentina, sospesa la circolazione dei treni tra Faenza e Marradi

Firenze, 17 settembre 2024 – L’alert sul sistema di monitoraggio dei sistemi franosi è scattato intorno alle 5,30 di questa mattina, martedì 17 settembre. Per questo la circolazione dei treni tra Marradi e Faenza è stata sospesa. L’intervento dei tecnici, cominciato alle prime luci dell’alba, impedisce ai convogli di circolare.

Per consentire ai pendolari di muoversi in direzione della Romagna e viceversa, sono stati attivati dei bus sostitutivi che hanno però tempi di percorrenza più lunghi a causa del traffico. Il sistema di allerta entra in funzione quando si verifica il rischio di movimenti franosi che possono interessare la linea ferroviaria. Per precauzione tutti i treni vengono fermati.