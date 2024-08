Allarme furti, gasolio nel mirino. Svuotano un autocarro, due arresti

Stavano svuotando il serbatoio di un furgone, quando hanno incontrato i carabinieri. Sono stati così arrestati, a Scandicci, due cittadini georgiani, entrambi accusati di tentato furto su un mezzo parcheggiato su pubblica via. In queste settimane, i carabinieri hanno intensificato i controlli sul territorio, soprattutto per sventare possibili furti in appartamento, un classico del crimine nel periodo estivo, quando tante famiglie sono fuori casa per le vacanze.

Durante questi giri di pattuglia, nella notte fra sabato e domenica, intorno alle 4.30, nella zona di via di Scandicci, hanno visto due persone con una vettura intente ad aspirare carburante da un furgone parcheggiato lungo la strada. I militari hanno fermato la macchina e sono intervenuti, bloccando i due malviventi che, in base a una prima ricostruzione degli uomini in divisa, avevano già sottratto dal serbatoio almeno 25 litri di gasolio. I due, di fronte ai carabinieri, non hanno opposto resistenza.

Condotti in caserma, sono stati dichiarati in arresto per tentato furto aggravato in concorso, mentre il carburante è stato restituito al legittimo proprietario. Al termine del rito direttissimo, il Gup ha convalidato gli arresti e ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Non c’è pace per i veicoli parcheggiati a Scandicci. L’episodio dell’altro giorno è l’ennesimo messo a segno in città. I ladri prendono di mira le vetture non solo per rubare carburante, ma anche pezzi di ricambio. Circa tre settimane fa, di prima mattina, i proprietari di una Mercedes nuova fiammante hanno ritrovato la vettura con l’anteriore completamente smontato e i fari a led del valore di un migliaio di euro l’uno smontati.

Un colpo probabilmente messo a segno su commissione, visto che questi ricambi, così come i navigatori e altri dettagli delle auto del segmento lusso costano tantissimo. Intanto, i controlli sul territorio andranno avanti. Con l’estate le strade e le case di svuotano e i ladri entrano in azione sfruttando ogni angolo e ogni strada per mettere a segno i loro colpi. I carabinieri fanno buona guardia: i militari sono impegnati nei quartieri più a rischio di Scandicci per dare attenzione ai cittadini rimasti e per fare prevenzione rispetto ai reati contro il patrimonio.