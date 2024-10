Adolescenti in campo ma spesso senza bussole. Un ciclo di incontri per parlare del tema

Firenze, 24 ottobre 2024 - Padri e madri che rischiano di essere sostituiti, senza saperlo, dallo smartphone; figli che rischiano di diventare il "tool", uno strumento, spesso altrettanto incosapevole, delle modalità e i progetti che sono dietro un'applicazione digitale, mentre il premio Nobel Geoffrey Hinton ci avverte che "stiamo perdendo il controllo sull'intelligenza artificiale".

Gli adolescenti in campo, ma dove? "Nessi, connessi e disconnessi. L'adolescenza oggi" è un ciclo di incontri gratuiti, dalle 17.30 alle 19.30, su genitorialità e disagio adolescenziale promosso dalla Cooperativa sociale Fontenuova, in via Benedetto Fortini 143, con il patrocinio dell'ordine degli psicologi della Toscana, della Città Metropolitana di Firenze, della Regione Toscana e il contributo della Fondazione Cr Firenze. Tra i temi: come sono cambiate società e famiglie; le problematiche adolescenziali; la sessualità; la rottura delle regole. I prossimi incontri sono fissati per il 6 e il 27 novembre, l'11 dicembre. Per informazioni tel. 055.6811215 oppure cooperativafontenuova. it.