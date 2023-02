Empoli, pari d'oro al "Franchi": 1-1 e +3 sulla Fiorentina in classifica

Cambiaghi subito dopo il gol del vntaggio

Empoli, 19 febbraio 2023 – L’Empoli conquista un punto al “Franchi”, impattando 1-1 con la Fiorentina. Partita dai due volti: meglio gli uomini di Zanetti nella prima frazione di gioco (e in vantaggio con l’ottimo Cambiaghi), in crescendo quelli di Italiano nel secondo tempo. Alla fine il pari è giusto. Zanetti conferma la formazione che ha pareggiato 2-2 al “Castellani” con lo Spezia. Inizio di partita con prevalenza territoriale della Fiorentina. Al 12’ la prima conclusione: è della Viola con Mandragora, che calcia in diagonale dalla sinistra: il pallone termina fuori. Al 16’ sinistro di Saponara dai 20 metri: la palla colpisce Jovic finendo sul fondo.

Al 20’ ci prova Venuti appena entro area, ma la sfera sfiora le stelle: altissima. Al 26’ bella uscita di Terracciano su Caputo lanciato a rete. Al 28’ azzurri in vantaggio: splendida l’azione: Baldanzi recupera il pallone al limite dell’area (errore di Amrabat) e cerca Caputo all’interno della stessa, l’attaccante di esterno serve centralmente l’accorrente Cambiaghi, abile a battere l’estremo difensore. Al 34’ il mancino velenoso di Barak nei sedici metri si perde sopra la traversa. Al 37’ il pari della Fiorentina viene annullato per fuorigioco di Gonzalez: su cross di Amrabat dalla sinistra, un primo tentativo di Barak (con respinta di Vicario, coperto “colpevolmente” da Gonzalez), un secondo con palla messa in rete dallo stesso Barak.

Al 40’ ancora Terracciano salva in disperata uscita su Caputo: Empoli che fa male in contropiede. Al 43’ il raddoppio degli ospiti è annullato: pregevole traversone dalla destra di Cambiaghi, sbuca alle spalle della difesa viola Caputo, che insacca da pochi passi. Ma il Var dice no: Caputo era oltre la linea del pallone. Al 49’ la retroguardia empolese si salva dapprima in corner e poi su Jovic, che stacca di testa spedendo il cuoio alto. Avvio di ripresa forte della Fiorentina.

Al 5’ Bandinelli salva sulla linea, dopo l’inzuccata di Quarta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 10’ sinistro di Amrabat dai 10 metri: traiettoria che si alza sopra la traversa di Vicario. Al 12’ cross dalla trequarti sinistra da parte di Terzic, girata di Gonzalez di poco alta. Al 22’ Vicario è decisivo su Quarta, che da dentro area trova un’ottima deviazione col destro. Al 24’ salvataggio sulla linea di Quarta sul colpo di testa ravvicinato di Caputo. Al 40’ il pari gigliato: traversone dalla destra di Dodo, con il pallone che sbatte sulla traversa: Cabral è lesto a insaccare di testa. Al 47’ deviazione di Cabral, con Vicario reattivo. L’Empoli è bravo a difendersi, la Viola mostra i soliti limiti offensivi.





FIORENTINA – EMPOLI 1-1



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti (1’ st Dodò), Milenkovic (40’ pt Igor), Quarta, Terzic; Mandragora, Amrabat (25’ st Bonaventura), Barak; Saponara (1’ st Ikonè), Jovic (25’ st Jovic), Gonzalez. A disposizione: Cerofolini, Sirigu, Ranieri, Biraghi, Bianco, Duncan, Brekalo, Kouame, Castrovilli, Sottil. Allenatore: Italiano.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Akpa Akpro (28’ st Henderson), Marin, Bandinelli (39’ st Grassi); Baldanzi (28’ st Haas); Caputo (39’ st Piccoli), Cambiaghi (14’ st Satriano). A disposizione: Perisan, Ujkani, De Winter, Walukievicz, Stojanovic, Fazzini, Vignato, Pjaca. Allenatore: Zanetti.



ARBITRO: Prontera di Bologna.

MARCATORI: 28’ pt Cambiaghi; 40’ st Cabral.

NOTE: pomeriggio nuvoloso. Ammoniti: Akpa Akpro, Ismajli, Cacace, Baldanzi, Quarta, Bandinelli. Angoli: 13-1. Recupero: 4’, 5’. Usciti per infortunio Milenkovic e Cambiaghi.