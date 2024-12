Una folla in piazza a Certaldo per l’accensione dell’abete. Festeggiano Vinci e Cerreto Guidi

Se Empoli sorride di soddisfazione per come è partito il suo Natale 2024, anche gli altri centri del territorio non sono da meno. Complice la giornata limpida e soleggiata di domenica scorsa, le inaugurazioni delle manifestazioni legate alle festività natalizie hanno registrato ottimi quando non sorprendenti afflussi di pubblico. A Certaldo, nella ritrovata piazza Boccaccio, l’accensione dell’abete natalizio è stata salutata da una folla di persone. "Una partenza da incorniciare per il Natale 2024 – ha fatto sapere l’amministrazione comunale in una nota – Una piazza Boccaccio piena di persone che hanno voluto condividere il momento e stringersi in un caloroso abbraccio al centro urbano ritrovato e tirato a lucido.

L’amministrazione comunale ringrazia tutte le cittadine e i cittadini che sono venuti ad assistere all’accensione dell’albero – ha detto il vicesindaco Simone Scardigli – e sono venuti a condividere l’atmosfera natalizia che si respirava in piazza e in Via 2 Giugno. Un bellissimo abbraccio da parte di tutta la cittadinanza al nostro paese, al centro urbano e a tutte le attività commerciali che lì si trovano e che animano il centro. Grazie anche alle associazioni e a quanti stanno organizzando eventi per le festività". Gli appuntamenti del prossimo week-end di “A Certaldo puoi... Vivere il Natale!” prevedono per sabato 7 dicembre dalle 9 il Mercato “Artigiani e non solo” in via 2 giugno, dalle 16 i laboratori per bimbi dell’associazione Ohana e alle 17.15 la sfilata dei Babbi Natale, mentre l’8 dicembre sarà la giornata di “Presepi, suoni e sapori” organizzata fra la parte bassa del paese e il borgo medievale di Certaldo Alto.

Anche a Vinci l’iniziativa di “Viale in festa“ allestita a Sovigliana in viale Togliatti ha trovato consenso da parte di un folto pubblico di curiosi amanti dello shopping di oggettistica e prodotti artigianali a tema natalizio, mentre l’inaugurazione della Via dei Presepi a Cerreto Guidi ha confermato il fascino intramontabile delle natività come elemento di attrazione. Un’ esposizione comunque rinnovata con nuove decorazioni a tema Natale sempre realizzate dalla mani sapienti e insuperabili delle signore dell’uncinetto che ormai sono un pilastro della comunità cerretese quando si tratta di organizzare un Natale indimenticabile.

Fran.Ca.