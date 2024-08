Un Ferragosto rovente. Temperature da record tra Vinci e Montelupo

Che la settimana di Ferragosto, stando alle previsioni, fosse rovente, lo stiamo toccando con mano. Caldo africano e afa non danno tregua. L’allerta caldo eccessivo e il bollettino di rischio "molto alto" emanato in tutti i comuni dell’Empolese Valdelsa fino alla giornata di oggi, racconta di sole e tempo stabile soprattutto nelle nostre zone, con Firenze che si è guadagnata il primato di città più calda d’Italia. E anche i nostri territori hanno segnato in queste ore record assoluti.

Fra domenica e lunedì i dati rilevati dal servizio meteorologico empolese ’PontorMeteo’ sul territorio comunale tolgono letteralmente il fiato. Il primo record locale lo segna la colonnina di mercurio di Vinci dove si sono raggiunti i 42.7 gradi, termometro scottante anche a Montelupo Fiorentino dove i 42.3 gradi corrispondono ad un altro primato: nei giorni di agosto non aveva mai fatto così caldo. Non va meglio a Empoli, dove sia in zona Santa Maria sia in centro l’afa picchia duro con 42.1 gradi (stessa temperatura rilevata a Capraia e Limite). Siamo over 40 gradi anche nelle zone di Monteboro e Stabbia, in entrambi i casi le temperature sono schizzate a 41.1 gradi. Colline e boschi aiutano a respirare ma non fanno il miracolo.

È di 40.5 gradi il dato che arriva da Cerreto Guidi (punte di 40.6c gradi a Lazzeretto), tornando a Empoli invece altro record locale è stato registrato nella frazione di Pontorme con 40.3 gradi. Seppur verde, il comune di Montespertoli ha sofferto con 40.2 gradi: la Valdelsa non è stata risparmiata dall’ondata di arsura che ha portato 39.2 gradi a Certaldo e 39.8 gradi a Castelfiorentino.

Cercar refrigerio sul Montalbano? Una buona idea, considerando i 3 gradi meno rispetto all’inferno empolese, ma siamo sempre sui 37.6 gradi. Il Comune più fresco? Sul podio c’è Montaione dove si sono superati di poco i 37 gradi. Abbiamo chiesto al meteorologo empolese Gordon Baldacci cosa ci aspetta per i prossimi giorni. La buona notizia, intanto, è che la grigliata di Ferragosto è salva. "A Empoli e dintorni domani i cieli saranno in prevalenza, poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 36 gradi, la minima di 21 gradi. I venti saranno al mattino deboli. Tanta afa per tutti soprattutto la notte".

Ancora notti tropicali, dunque, e per la pioggia ci sarà da aspettare. "L’anticiclone africano – spiega Baldacci – inizia gradualmente a spostare i suoi massimi verso l’Europa orientale. Questo però non significa un’attenuazione del grande caldo perché la massa d’aria si arricchirà di umidità e quindi anche con temperature di un paio di gradi inferiori, il disagio fisico resterà elevatissimo". C’è però una svolta in vista, "che speriamo di non dover ritrattare e che avverrà in due fasi. La prima diminuzione è attesa venerdì a causa dell’avvicinamento di un minimo di bassa pressione dal Mediterraneo occidentale. Limeremo due-tre gradi. Una seconda e più importante diminuzione che potrebbe essere anche nell’ordine degli 8/10 geadi in meno rispetto ai giorni precedenti è attesa a partire da domenica 18". Inutile dire che sono solo previsioni in attesa di essere confermate. Nel frattempo, resistere. Con tutti i rimedi possibili.

Ylenia Cecchetti