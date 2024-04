Si cercano due tirocinanti per il montaggio meccanico

Si ricerca due tirocinanti addetti al montaggio meccanico/ pneumatico/elettrico, da inserire all’interno dell’organico di azienda locata nel comune di Certaldo. In affiancamento al tutor le figure si occuperanno delle attività di: montaggio meccanico e pneumatico di sottogruppi e delle macchine complete; collegamento dei quadri elettrici e semplici attività di cablatura; alimentazione materiali a bordo macchina e imballaggio dei prodotti finiti. Per accedere alla posizione non è necessario che il candidato abbia esperienza pregressa nella mansione. È offerto inserimento con contratto di tirocinio, finalizzato ad assunzione con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato. La modalità prevista da contratto è full time. C’è tempo fino al 22 aprile per candidarsi sul portale di Toscana (www.lavoro.regione.toscana.it), raggiungibile dal sito di Regione Toscana.