Scuole, la corsa al nuovo anno. Manutenzioni durante l’estate: "Accolte le richieste dei plessi"

"Nei giorni in cui i ragazzi non sono a scuola, è tempo di organizzare le manutenzioni che devono essere fatte in vista del rientro, sia negli spazi interni che esterni. Ho rivisto insieme agli uffici le richieste fatte da ogni plesso e le nostre azioni per attuare gli interventi che si sommano a quelli sul territorio". Lo ha annunciato il sindaco Simona Rossetti, tirando le somme in termini di edilizia scolastica con i lavori in corso per sfruttare la pausa estiva ed anticipando alcuni dei prossimi passaggi. Proprio poche settimane fa, peraltro, una delibera del consiglio comunale ha decretato l’intitolazione della scuola primaria di Cerreto Guidi completata nel 2020 a Rita Levi Montalcini, portando così a definitivo compimento anche l’iniziativa relativa al sondaggio lanciato nel pre-Covid fra la cittadinanza e rimasto poi in sospeso a causa dello scoppio della pandemia (che aveva visto proprio la scienziata scomparsa nel 2012 ottenere il maggior numero di preferenze per il nome della nuova scuola, davanti ad Anna Frank e a don Lorenzo Milani).

"Quando entro negli spazi della scuola primaria sono orgogliosa del percorso che abbiamo fatto e ancora più stimolata a procedere con la progettazione di quelle di Lazzeretto e Bassa – ha concluso Rossetti – i mesi estivi saranno poi dedicati al lavoro per proseguire con le procedure di gara per quella la scuola d’infanzia, già finanziata con 3.166.000 euro".

G.F.