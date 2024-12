San Silvestro in musica. Torna il maxi concerto. Canti e balli nei circoli. La mappa degli eventi

L’anno nuovo è alle porte e l’Empolese Valdelsa si prepara a festeggiare. Proviamo a offrire qualche spunto su dove e come trascorrere l’ultima serata dell’anno, tra eventi per grandi e piccini, feste in musica ed appuntamenti culturali. A Palazzo Leggenda è tutto pronto per chiudere il 2024 all’insegna della lettura. Martedì 31 alle 10.30 in biblioteca ci sono le "storie di fine anno", un momento speciale di letture divertenti e ispiratrici dedicate ai bambini dai 4 agli 8 anni, per salutare l’anno che sta per finire e dare il benvenuto al nuovo, immaginando sogni e avventure per il futuro.

Torna - ed è gratuito - il maxi concerto di piazza della Vittoria. Musica, animazione e dj set per il classico dei countdown sotto le magiche luci di Empoli Città del Natale. Non mancherà il divertimento a ritmo dei tormentoni anni ’90, a partire dalle 22, con lo speciale Tombolone in piazza dalle 23.40 (in palio un premio da mille euro), aspettando il primo brindisi.

Festa grande anche a Montespertoli, con il concerto degli Energy Star in piazza del Popolo. La serata, organizzata in collaborazione con l’associazione Commercianti e Artigiani, sarà all’insegna della convivialità. Dalle 22, il ricco repertorio dei più grandi successi dagli anni ‘70 ai primi anni 2000 sarà un viaggio musicale coinvolgente, accompagnato da spettacolari cambi di costume, sorprendenti effetti speciali e gadget dedicati al pubblico. A mezzanotte, il "cin cin" collettivo per lasciare spazio, poi, al live. La nottata proseguirà infatti con il dj set. Tanti i locali del centro storico che proporranno il tradizionale cenone di Capodanno. A proposito di Veglione di San Silvestro, si festeggia anche nei vari circoli Arci del territorio. Come all’Arci di Casenuove, o a Limite sull’Arno dove l’appuntamento è doppio. Se alla Sala Prestige del circolo Ivo Montagni sarà organizzato il cenone con djset anni ’80-’90 insieme a Fabius (ultimi posti disponibili, 0571 57484), al circolo di via Dante Alighieri la combinazione proposta sarà menù completo con i piatti preparati dall’Osteria Limitese e karaoke.

Spostandosi a Montelupo Fiorentino, si balla e si canta fino a tardi al circolo La Torre di via della Chiesa. E non poteva mancare il teatro. Nella frazione montelupina di Fibbiana all’Aurora di piazza San Rocco c’è "L’imbuto cosmico", spettacolo in scena alle 20,30 seguito dal cenone al Circolo il Coriandolo Mcl. Tornando a Empoli, allo Shalom l’ultima serata del 2024 si passa in compagnia de "L’Incidente", commedia in tre atti di Luigi Lunari, portata in scena dal gruppo teatro Shalom con la regia di Paolo Zondadelli. L’appuntamento è per il 31 dicembre alle 21.15. Tutti comodi, seduti in poltroncina rossa, aspettando l’anno che verrà tra risate di pancia e quel tocco di spensieratezza che il teatro saprà, certo, regalare.