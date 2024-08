Raccolta firme contro la Rsa. Proroga al 30 settembre

L’assemblea pubblica dello scorso 1 agosto, nonostante i toni pacati e un atteggiamento collaborativo da ambo le parti, ha comunque confermato la divergenza di vedute fra l’amministrazione comunale e i soggetti contrari alla realizzazione delle due nuove Rsa a Sovigliana. E in attesa di un nuovo eventuale incontro, il comitato "Salviamo la Collina dal Cemento" ha annunciato la proroga fino alla fine del prossimo mese dei termini per aderire alla raccolta di firme lanciata dagli esponenti del gruppo di cittadini contrari alla cementificazione dello spazio in cui dovrebbero sorgere i nuovi servizi. Considerando che il Comune di Vinci ha a sua volta prorogato al prossimo 4 ottobre il termine della presentazione di eventuali osservazioni al Piano Operativo Comunale, la petizione del comitato proseguirà quindi sino alla fine di settembre.