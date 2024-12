Pacchetto scuola, la graduatoria. Sul territorio sono 341 i beneficiari

E’ stata approvata nei giorni scorsi la graduatoria dei beneficiari del "Pacchetto scuola" 2024/2025, l’incentivo a sostegno delle spese per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) di studenti di scuole secondarie di primo o secondo grado. L’elenco dei beneficiari - individuati in base al numero di protocollo della domanda conta 341 famiglie e il contributo è di 140,45 euro. I requisiti richiesti erano i seguenti: residenza nel Comune di Fucecchio; età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; iscrizione a una scuola secondaria di primo o secondo grado o al percorso di Istruzione e Formazione Professionale presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata; Isee del nucleo familiare non superiore a euro 15.748,78. L’elenco è consultabile sul sito dell’amministrazione comunale.