Ok al piano del plesso di Caracosta. Ora l’opera può andare a gara

Con una delibera di giunta, è stato approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo dell’opera da oltre tre milioni di euro che dovrà andare a gara a breve, per evitare la perdita del finanziamento. E la verifica tecnica effettuata qualche giorno fa non ha segnalato scostamenti significativi dal progetto originale: la nuova scuola dell’infanzia di Caracosta ha ricevuto il via libera. Il piano generale prevede la realizzazione di un nuovo polo scolastico comprendente la realizzazione di una scuola primaria, di una scuola di infanzia e di una palestra a servizio dei due edifici scolastici (tenendo conto che "le fasi per la realizzazione dei tre edifici saranno portati avanti sulla base delle risorse economiche di cui potrà disporre l’amministrazione comunale", secondo quanto spiegato nella relazione tecnica). I lavori dovrebbero partire nel 2025 e concludersi nell’arco di undici mesi.