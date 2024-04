Morte di Mattia Giani, il cordoglio dell’Empoli. Aveva sfiorato lo scudetto con l’Under 17

Empoli (Firenze), 15 aprile 2024 – Con l’Under 17 allenata da Emiliano Bigica aveva sfiorato uno scudetto, perdendo la finalissima contro la Roma. Era il 2015 e Mattia Giani si stava confermando come promessa del calcio. L’Empoli Fc lo aveva scoperto nella sua Ponte a Egola e come tanti dei talenti passati dal vivaio di Monteboro lo stava crescendo con cura per portarlo alle soglie della prima squadra. Arrivato nella stagione 2010/11, aveva iniziato la sua carriera tra i Giovanissimi.

Giani, con la maglia azzurra, era arrivato fin quasi alla Primavera, anticamera del professionismo. Un anno e mezzo con le squadre allenate da Mutarelli e Dal Canto, poi il passaggio al Pisa e le esperienze nelle principali squadre di dilettanti della zona. Per il Castelfiorentino era uno di quei giocatori in grado di fare la differenza. Rientrava dall’infortunio proprio ieri e stava giocando davanti agli occhi della sua famiglia.

"Il presidente Fabrizio Corsi, la vicepresidente e amministratore delegato Rebecca Corsi, il direttore sportivo Pietro Accardi, i dirigenti e tutto l' Empoli Football Club – si legge nella nota del club – esprimono il proprio cordoglio per la prematura e improvvisa scomparsa di Mattia Giani, cresciuto nel nostro settore giovanile e vice campione d'Italia Under 17 nel 2015”.

"Sono quelle notizie che non vorresti mai sentire - ha dichiarato Rebecca Corsi -, un calciatore ma soprattutto un ragazzo nel pieno della sua vita, che si stava divertendo su un campo di calcio. Era cresciuto con noi a Monteboro, faceva parte di un gruppo che ci ha regalato tantissime soddisfazioni e oggi siamo a piangere la sua scomparsa. Mando un grandissimo abbraccio ai genitori e a tutta la famiglia in questo momento di dolore”. La vicinanza del club azzurro va anche “al fratello Elia, anche lui nostro ex calciatore, e a tutta la famiglia. Per loro le più sentite condoglianze da parte della società azzurra in questo momento di grande dolore”.