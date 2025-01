MoMu Off 2025. Le note di Jazz di Tamya Luna

MONTESPERTOLIUna sala intima che crea un’atmosfera avvolgente per gli amanti della musica pronta ad accogliere concerti speciali per orecchie fini. Questo è il cuore di "MoMu Off 2025", la rassegna nata da una proficua collaborazione tra la Compagnia Teatro popolare d’arte e il Circolo Fotografico Fermoimmagine Montespertoli con il patrocinio di Comune di Montespertoli. Il primo appuntamento del nuovo anno al Loft 19 in via Sonnino a Montespertoli è per il 25 gennaio con Tamya Luna Trio per un concerto piano jazz dalle sonorità latine. Tamya Luna è infatti una pianista e compositrice italo-boliviana nata a Firenze. Avendo trascorso molti anni in Bolivia ed avendo collaborato con vari artisti latinoamericani la sua musica si è impregnata di elementi e "colori" appartenenti alla cultura musicale di paesi come Argentina, Perù, Brasile, Colombia, Messico e Cuba, per menzionarne alcuni. Attualmente sta realizzando una ricerca musicale e arrangiamenti sulle musiche di alcune cantautrici latinoamericane come Cecilia Todd (Venezuela), Matilde Casazola (Bolivia) e Violeta Parra (Chile) così come anche su brani di altri compositori di musica folkloristica latinoamericana. Parallelamente lavora nella produzione del suo primo disco composto da pezzi originali e arrangiamenti e porta avanti vari progetti musicali tra cui il trio strumentale che porta il suo nome.

Altri tre poi i concerti in calendario, a partire da quello del 22 febbraio con il Trio Jira e la loro trascinante world music, mentre il 29 marzo la chitarra solista di Susanna Roncallo trasporterà il pubblico in un mondo onirico ed affascinante. Infine, a chiudere la rassegna sarà il prossimo 12 aprile il jazz dalle note blues degli Swingset, un duo di nuovissima formazione. Tutti i concerti avranno inizio alle 18.30 e l’ingresso sarà ad offerta libera (un supporto per gli artisti) riservato ai soci fino ad esaurimento dei posti (la tessera è gratuita). "MoMu Off" è una versione invernale del festival "Montespertoli Musica" che si tiene d’estate a luglio e agosto.