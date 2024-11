"La stazione un dormitorio con i materassi"

La stazione rappresenta per definizione il punto più critico di una città. Ed Empoli non è da meno, anche in considerazione della sua natura di punto di snodo della circolazione e interconnessione tra più province. Fatta la doverosa premessa, certe scene restano comunque inaccettabili. Anche agli occhi del pendolare più avvezzo e allenato. Riceviamo e pubblichiamo la foto che ci ha inviato ieri un nostro lettore che utilizza abitualmente il treno per spostarsi. Lo scatto si riferisce alla parte più estrema – ma comunque interna e bene a vista – del binario uno, e risale alle 10.30 di ieri mattina. Si tratta di una serie di materassi – almeno tre quelli che è possibile vedere – appoggiati al muro dei fondi che insistono nell’area di Rfi.

"Erano appoggiati lì con accanto le coperte, come a prendere aria sfruttando il sole del mattino – racconta con un pizzico di ironia il pendolare-fotografo –. Come

si usa fare abitualmente per riassettare la camera... Non mi è sembrato un bello spettacolo per i viaggiatori, sinceramente. Il giorno prima su uno di quei materassi, attorno alle 11 del mattino, c’era addirittura un uomo a dormire noncurante della gente intorno e del rumore dei treni".