La sede del Cai trasloca a causa dei cantieri aperti

Per i prossimi mesi, a causa di alcuni lavori di restauro, ‘trasloca’ la sede della sezione Giacomo Toni del Club alpino italiano di Fucecchio. La sede si è difatti trasferita provvisoriamente nei locali dell’auditorium La Tinaia che si trovano in via del Cassero a meno di cento metri da quella storica. "Ciò – si spiega dalla sezione del Valdarno Inferiore – per consentire l’avvio dei lavori di ristrutturazione dell’edificio ex palazzo pretorio in piazza Vittorio Veneto da parte dell’Amministrazione Comunale". Difatti, come previsto dal progetto esecutivo approvato nei giorni scorsi, il monumento della parte alta ed antica della città verrà del tutto recuperato (insieme ad un camminamento adiacente). L’orario di apertura del Cai rimane invariato, tutti i venerdì a partire dalle ore 21.30. Chi che intanto sta chiudendo l’anno e che è già al lavoro per programmare le attività del 2025 che saranno presentate a gennaio.

Andrea Ciappi