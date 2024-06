Jazz Festival. Serate di musica. Lunedì il debutto

Sarà il concerto "Women in Jazz" ad aprire lunedì alle 21.30 al Torrione di Santa Brigida (ingresso gratuito) la 16esima edizione di "Empoli Jazz Summer Festival". Sul palco Giulia Galliani (voce, synth, elettronica), Gabrio Baldacci (chitarra) e Bernardo Guerra (batteria). Si tratta del progetto più personale di Giulia Galliani, cantante e compositrice toscana già anima in Mag Collective. In questo progetto la vocalità tipicamente jazz dell’artista si introduce ed esplora un territorio dominato da sonorità frapposte di più stili musicali, dall’alternative Rock anni Ottanta al Dark-Trip-Pop fino all’intimismo folk tipico del songwriting alla Nick Drake.

Un progetto che raccoglie e assimila quindi influenze di oggi e di altri tempi, e le riconduce verso un flusso sonoro unico e fuori dagli schemi ricorrenti. "Gal", questo il nome del progetto, è un mondo introspettivo ed energico, ricco di urgenza, nostalgia e intimità, di sonorità scure e drammatiche, liriche e sintetiche, che dà l’impressione di sentirsi allo stesso tempo vicini e lontani dal mondo contemporaneo. I nuovi brani andranno poi a comporre un album di prossima pubblicazione.

Giulia Galliani è cresciuta nell’ambito del jazz, nel quale si distingue per le molteplici collaborazioni e progetti. Negli ultimi anni si è però specializzata nella ricerca musicale riguardante la musica elettronica e i linguaggi espressivi che ne derivano. Dal 2008 a oggi ha avuto esperienze come cantante solista e corista suonando con alcuni tra i più importanti musicisti della scena musicale italiana. Oltre a essere voce e compositrice del gruppo Gal trio elettroacustico, con il quale sta preparando il suo prossimo disco, è anche leader del Giulia Galliani Mag Collective, con il quale ha pubblicato nel 2022 "Birth, Death and Birth" e nel 2018 "Song For Joni". Dal 2022 è parte di Frnk diretto da Franco Santarnecchi in veste di cantante, bassista e gestione dell’elettronica. Infine, è anche voce corista e tastierista degli Icy Demons di Chicago e fa parte della Natural Revolution Orchestra.