In cammino verso le Grotte di Maurizio

GAMBASSI TERME

Gambassi Terme ha tanto da raccontare: antico castello lungo la via Francigena, borgo di bicchierai e del vetro, luogo di terme e acqua salsa, odori e bollori. Proprio in quest’ottica l’associazione Le vie del Chianti – camminare in Toscana organizza per domenica prossima una camminata lungo un panoramico tratto della via Francigena, per proseguire poi nei boschi fino a scoprire le tante cose che la natura nasconde lungo il torrente: un "piccolo vulcano", le bolle di gas nel torrente, le cascatelle, i guadi e le suggestive Grotte di Maurizio. Maurizio era un eremita e visionario, poeta e sculture, che proprio in queste grotte si ritirò a vivere.

Si tratta di un percorso ad anello di circa 12 chilometri su sentieri, stradelli poderali e nel bosco per un dislivello di 350 metri. Alcuni tratti potrebbero essere scivolosi e ci sono alcuni guadi da attraversare. Il ritrovo è alle 9.45 a Gambassi con rientro previsto per le 15.30. L’equipaggiamento necessario è composto da scarponcini da trekking, acqua, pranzo al sacco e abiti adatti alla stagione. In caso di meteo avverso l’escursione verrà cancellata. La partecipazione è a numero chiuso, quindi è necessario iscriversi scrivendo una email a [email protected], lasciando nome, cognome e numero di telefono.