"Il problema è il sistema in generale"

"L’aggressione subita da due carabinieri a Certaldo, nei pressi della stazione ferroviaria, costituisce l’ennesimo episodio di gratuita ed arbitraria violenza nei confronti di chi istituzionalmente svolge un ruolo di controllo sul territorio a beneficio della vivibilità e tranquillità dei cittadini. Ciò che preoccupa non è la gravità, indiscutibile, dell’episodio, ma il fatto che lo stesso si inserisca in un contesto di fatti di similare natura, al punto da poter affermare che ci si trovi dinanzi ad una escalation di inaudita gravità". E’ la riflessione di Giuseppe Romano, esponente di Forza Italia, nel chiedere un impegno trasversale e congiunto in termini di sicurezza ed immigrazione. Partendo da quel che riguarda la piena presa di coscienza delle criticità. "Le amministrazioni locali, leggi alla mano, possono fare poco. Magari ai rappresentanti istituzionali nei consigli comunali è garbatamente chiesto di evitare comportamenti come quello che ha visto recentemente protagonista un consigliere empolese, uscito dall’aula nel momento di raccoglimento per le vittime della strage di Nassiriya – ha concluso –, ma i cittadini non hanno quella percezione di sicurezza che è il presupposto imprescindibile per poter liberamente percorrere le strade dell’abitato. E ciò in conseguenza di una serie di ulteriori circostanze in aumento vertiginoso, che attengono furti in appartamento, sparizione di targhe automobilistiche, episodi di minacce di varia natura".