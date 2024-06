Il Gambassi ha scelto. Sgariglia e Falco alla guida

Il Gambassi ha scelto il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore. Dopo aver risolto consensualmente il rapporto di collaborazione con Venturini e Gangoni, arrivati la scorsa estate, il sodalizio termale si è infatti affidato a Celeste Sgariglia nel ruolo di diesse e a Mauro Falco per quello di tecnico. Saranno loro due, quindi, a guidare la squadra nel prossimo campionato di Prima Categoria. Quello di Sgariglia è un nome molto legato all’ambiente giallorosso dato che il padre è stato presidente tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila. Nelle ultime tre stagioni Sgariglia è stato il direttore sportivo dell’Aurora Montaione in Seconda Categoria. Mauro Falco arriva invece dopo l’ultima esperienza alla Sancascianese, con la quale ha centrato la salvezza nello stesso girone di Prima Categoria del Gambassi. In precedenza si ricordano le sue cavalcate dalla terza alla Prima Categoria con Limite e Pagnana, prima di portare in Prima Categoria anche il Cerbaia nella stagione del covid quando i campionati furono interrotti per la pandemia. "Gambassi è una piazza importante che negli ultimi anni ha fatto calcio ad alti livelli con campionati in Promozione e Eccellenza – esordisce il neo tecnico termale –. La società è fatta di persone serie ed equilibrate, poi ho un bel rapporto con Simone Simoncini. Un’altra bella sfida, ma a me piacciono questi stimoli. Naturalmente partiamo con i piedi per terra, ma la base è buona. Ho avuto modo di incrociarli quest’anno e devo dire che erano allenati da un grande allenatore e bravo ragazzo, poi purtroppo si sa il calcio non sempre rende merito". Intanto Falco e Sgariglia si sono già ritrovati insieme al resto della dirigenza per gettare le basi della nuova rosa. "Abbiamo ufficialmente iniziato la stagione mercoledì sera, buttando giù quelle che sono le nostro necessità e cominciando a chiamare un po’ di calciatori – conclude Falco – Poi vedremo quello che riusciremo a concretizzare". Nell’ultimo campionato il Gambassi ha chiuso al nono posto con 41 punti frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte con 38 reti fatte e 36 subite, a testimonianza di un’annata alquanto altalenante che non ha permesso a Fontanelli e compagni di lottare fin da ultimo per i play-off, l’obiettivo stagionale. Si.Ci.