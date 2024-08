Il campione Crescioli. Super prova in Francia

Che splendida giornata nel ciclismo per i due fratelli di Lazzeretto di Cerreto Guidi, Ludovico e Giosuè Crescioli, componenti di una famiglia da sempre appassionata di ciclismo, in quanto anche il padre Adriano ha gareggiato come atleta e poi è stato anche giudice di gara regionale. Il più giovane, Ludovico, leader della Nazionale Italiana guidata dal ct Marino Amadori al Tour de l’Avenir in Francia (la conclusione sarà però in Piemonte sabato prossimo 24 agosto sul Colle delle Finestre) ha dato la prima vittoria italiana nella gara internazionale francese aggiudicandosi la seconda tappa da Mouchard al Plateau d’Hauteville.

Il corridore cerretese, classe 2003, è scattato in compagnia del tedesco Ole Theiler a poco meno di 5 chilometri dall’arrivo, e si è giocato allo sprint la vittoria conquistata con sicurezza dal giovane toscano, tesserato per la squadra della Technipes InEmiliaRomagna. Grande soddisfazione naturalmente nello staff della Nazionale azzurra e per il ct Amadori per questa vittoria che dà ulteriore lustro alla carriera di Crescioli, che sta disputando le gare più importanti della categoria in questa stagione, e che naturalmente è nel mirino dei team professionisti. Una vittoria pesante, la prima da under 23 per Ludovico, in un calendario di gare importanti. La notizia della vittoria in Francia di Ludovico è arrivata durante lo svolgimento della gara di Gambassi Terme nella quale era impegnato il fratello maggiore (classe 2001) Giosuè, tesserato per la Sissio Team. "Quando me lo hanno detto – dice Giosuè – ho fatto di tutto per cercare di essere un protagonista a Gambassi, vincere nella stessa giornata sarebbe stato magnifico, ma comunque sono lo stesso soddisfatto del terzo posto conquistato in una gara impegnativa e difficile come quella in Valdelsa, anche perché che mi ha preceduto, Parravano e Regnanti, vanno entrambi veramente forte". Una magnifica giornata per la famiglia Crescioli, a Gambassi c’era anche la mamma Stefania a seguire da vicino Giosuè.

Antonio Mannori