"Gestione diretta per la Municipale"

La Lega è tornata in piazza il 27 novembre a Fucecchio con l’iniziativa ‘Dillo alla Lega’, momento di confronto della sezione locale del Carroccio con i cittadini, che chiedono soprattutto più sicurezza. Marco Cordone (segretario di Fucecchio e vicesegretario provinciale di Firenze del Carroccio), si è confrontato con numerosi cittadini cui ha spiegato che ci sono buone probabilità che le funzioni della polizia municipale tornino ad essere gestite in primis dai Comuni dato che la Regione Toscana, sembra voglia levare questa funzione dalla gestione associata delle Unioni dei Comuni per riportarla sotto la guida diretta degli enti locali. Pertanto, sempre in maniera costruttiva, la Lega attraverso il segretario Cordone chiede al Comune di attivarsi nei confronti della Regione affinché tutto ciò si realizzi.