Finanziata la nuova rotatoria

Migliorare la sicurezza stradale. Obiettivo per cui si costruirà la rotatoria tra la Sp 31 e via Irici nel territorio di Cerreto Guidi, vicino a insediamenti produttivi e residenziali. Il consiglio metropolitano ha deliberato all’unanimità l’approvazione dello schema di accordo grazie al quale Città Metropolitana e Comune collaboreranno alla realizzazione, tra la Sp 31 "Traversa di Cerreto Guidi" e appunto via Irici, di una nuova rotatoria a tre vie, comprensiva di marciapiedi e di un sistema di pubblica illuminazione. Il vicesindaco metropolitano Alessio Mantellassi ha sottolineato che l’intervento è nell’agenda strategica delle strade provinciali dell’Empolese. Il Comune di Cerreto Guidi si è impegnato, entro il 30 novembre 2026, a realizzare la rotatoria con un finanziamento di 300.000 euro da parte della Città Metropolitana di Firenze. Somma già stanziata. Lo stesso Comune interverrà a breve a Bassa per ripristinare via del Viucciolo, danneggiata dalle piogge di autunno e inverno scorsi.

A seguito di un sopralluogo effettuato dal personale dell’ufficio tecnico, è stato rilevato che un tratto di strada vicinale denominata via del Viucciolo a Bassa è franato a causa del cedimento del muro di contenimento del fossato sottostante, rischiando di compromettere la funzionalità di una condotta tombata il cui ruolo è quello di convogliare le acque provenienti dalla collina di Cerreto, dalla strada provinciale e dalle abitazioni di via XXVI Giugno in un fossato che poi sfocia verso l’Arno. Intervento, si spiega, "prioritario".

Andrea Ciappi