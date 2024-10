Edilizia scolastica, mesi cruciali. Dal futuro nido fino all’asilo: "Ecco il punto sui cantieri"

I prossimi mesi saranno cruciali per portare a termine una serie di operazioni, già in corso d’opera oppure ancora a livello progettuali, legati all’edilizia scolastica. Lo ha fatto sapere il sindaco Francesca Giannì, che nell’ultima seduta del consiglio comunale ha risposto a un’interrogazione sull’argomento presentata dal Partito Democratico, facendo il punto della situazione attuale. "La settimana prima dell’avvio scolastico abbiamo portato a termine i lavori della Tilli: è stato raddoppiato lo spessore dei muri interna, è stato rifatto il tetto e sono state effettuate una serie di migliorie. E’ stata attrezzata con una nuova scala anticendio in cortile per emergenza e flussi di ingresso e uscita – ha detto - esternamente son stati fatti lavori sulle gronde. Sono rimaste alcune opere di secondo livello, che saranno effettuate durante le vacanze di Natale o nel periodo estivo. E’ stato chiuso lo spazio di manovra degli autobus in piazza Battisti e gli operai stanno intervenendo sulla nuova ala".

Stanno proseguendo anche le operazioni che dovranno portare all’apertura del nuovo nido ’Panda’ (un’operazione da circa 2.374.900 euro, che nelle intenzioni di chi amministra dovrà aumentare l’offerta di posti attualmente disponibili) che dovrebbe entrare in funzione nell’anno educativo 2025/26. "Un immobile in fase di costruzione avanzata – ha fatto presente Giannì – nei giorni scorsi si è peraltro riunito il gruppo di lavoro per gli allestimenti interni. Contiamo di poterlo aprire per il settembre del 2025 e di dare poi inizio alla demolizione controllata del ’vecchio’ asilo nido Panda". E c’è infine il discorso legato al nuovo asilo che sorgerà in via Mascagni, annunciato dall’ex sindaco Alessio Falorni sul gong della scorsa legislatura. Un’opera da oltre un milione di euro che sarà effettuata grazie al finanziamento ministeriale ammontante a 720mila euro nell’ambito di un piano volto a implementare in tutta Italia i posti disponibili per la prima infanzia, del quale il Comune di Castelfiorentino è risultato beneficiario pochi mesi fa. "Per quanto riguarda i lavori all’ex Scoiattolo di via Mascagni – ha concluso il sindaco - siamo in attesa della progettazione da dover poi mandare a gara".

Giovanni Fiorentino