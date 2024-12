Delegazione di Tulkarem a Empoli: promozione del diritto alla salute in Palestina

Si è fermata anche a Empoli la delegazione di Tulkarem, città palestinese, in visita dal 3 al 9 dicembre in alcune località fiorentine dell’Asl Toscana Centro per la promozione e la tutela del diritto alla salute in Palestina.

La delegazione, capitanata dal sindaco Riyad Abdellatif Abdelkarim Awad, è stata ricevuta dal sindaco Alessio Mantellassi in municipio. Dopo uno scambio di considerazioni sulla situazione del paese, dove un campo profughi è stato colpito da un attacco aereo israeliano a ottobre, il sindaco Mantellassi ha rinnovato l’appello per la pace, mostrando come la città e l’amministrazione che la rappresenta da tempo siano a sostegno del ‘cessate il fuoco’.

"Il progetto punta a espandere il Sistema sanitario palestinese fino a farlo diventare accessibile e universale. Una richiesta doverosa e che riteniamo di supportare: anche i nostri territori devono fare la loro parte nel sostenere queste richieste legittime".