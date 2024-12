Danni post alluvione. Arrivano altri ristori

Arrivano altri soldi ad Empoli - mittente la Regione Toscana - per il ristoro dei danni dell’alluvione del novembre dello scorso anno. Si tratta di oltre 18mila euro che vanno a ripagare quanto speso per interventi di somma urgenza su aree pubbliche, all’indomani del disastro che aveva colpito soprattutto i versanti nord (Pratese soprattutto e Pistoiese) e sud del Montalbano (con vittime e sfollati). Da parte sua, il Comune ha preso atto della somma appena incassata. Nella scorsa primavera, invece, partirono (sempre dalla Regione) i bonifici per i danni subiti dai cittadini in seguito ai nubifragi dei primi di novembre 2023. Questa volta si tratta invece di interventi realizzati direttamente dal Comune nell’immediato post-alluvione.