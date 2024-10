Cifre in risalita un po’ ovunque. Picco lontano

Se i prezzi delle valutazioni immobiliari sono in risalita in quasi tutte le realtà comunali, guardando al passato emerge come i valori attuali siano se non altro lontani dal picco raggiunto un decennio fa o più. Il prezzo più alto al metro quadro lo fece registrare Capraia e Limite nel settembre del 2012: 3.156 euro. Un record che scalzò quello messo a segno nel marzo di quello stesso anno da Montelupo, attestatosi a 3.092 euro per metro quadrato. Sempre in quello stesso periodo, un appartamento a Empoli era valutato 2.949 euro al metro quadrato. L’aprile del 2012 coincise con il picco per Montespertoli: 2.850 al metro quadrato. I 2.599 euro registrati nel febbraio del 2014 rappresentano la cifra media più alta per Gambassi, precedendo Vinci che nel febbraio del 2012 si fermò a quota 2.594 euro al metro quadrato e Cerreto Guidi che nell’ottobre 2013 segnalò una cifra media di 2.443 euro.

Erano del resto gli anni in cui il crollo del mercato immobiliare negli Stati Uniti del 2008 iniziò a manifestare i primi veri effetti anche in Italia, spingendo in alto i valori medi degli immobili prima di scendere a loro volta. Non sorprende quindi che tutti i Comuni dell’Unione (con l’eccezione di Montaione, che ebbe la sua massima valutazione nel giugno del 2017 con 2.307 euro al metro quadrato) abbiano registrato il massimo storico proprio in quel lasso di tempo. A Fucecchio, la valutazione media nell’aprile del 2012 era ad esempio di 2.306 euro al metro quadro, mentre a Certaldo sarebbe arrivata a 2.220 nel giugno di quell’anno e a Castelfiorentino sarebbe salita a 2.074 a luglio. Numeri distanti, allo stato attuale. E questa, almeno per chi vuole comprare, è se non altro una buona notizia.