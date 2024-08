Boccali di birra. Musica e show. Al parco è festa

CASTELFIORENTINO

L’edizione 2024 è alle porte e anche quest’anno gli special guest pronti ad accendere le notti di fine estate sono attesissimi. È un elenco di "big" che arricchisce ancora di più il cartellone: la Festa della Birra Castellana si prepara a una maratona di musica e divertimento per tutti i gusti e per tutte le età. Dal 4 al 15 settembre concerti, intrattenimento, luna park, cibo e ovviamente… fiumi di birra. Come ogni anno l’appuntamento è in zona stadio, in viale Roosvelt dove sarà allestito il palco per far scatenare grandi e piccini. Ospiti d’onore per la prima serata i Panpers, duo comico di cabarettisti che a Castelfiorentino porteranno alcune delle gag più esilaranti dei loro spettacoli. Il 5 settembre largo alla musica indie pop degli Ex Otago, e a ruota ancora, il live di Metempsicosi, il team di artisti più longevo e amato della nightlife italiana.

Protagonista della serata del 7, il rapper Rosa Chemical che cederà il passo il giorno successivo all’intramontabile show di Jerry Calà, un’emozione senza tempo. Sarà travolgente e pieno di energia il concerto punk rock in programma il 9 settembre con Trimad, mentre il 10 la scena sarà tutta per alcuni degli artisti emergenti della Bego Music Academy, pronti a farsi conoscere al pubblico nel corso della Bego Night. E’ un’edizione di qualità, un programma vario e variegato; dall’Indie Power dell’11, all’adrenalina di Nitro il 12, si balla con il ritmo latino di Fuego fino ad approdare ad uno degli appuntamenti più nostalgici, la serata del 14 con lo spettacolo "Voglio tornare negli anni ’90". Sarà un live show per un tuffo indietro nel tempo, un concerto sulle note dei pezzi più celebri di Gigi d’Agostino, Gabry Ponte, 883, Eiffel 65 e tutte le hits che ci hanno fatto ballare un trentennio fa. Il concerto a effetti speciali sarà ‘condito’ da coriandoli, animazioni, snow show e bubble machine. Infine, la grande chiusura il 15 settembre affidata all’esibizione dei Gemelli Diversi. Un finale coi fiocchi con il pop rap di Thema e Strano. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21,30 e sono a ingresso gratuito.

Y.C.