Bignardi e i carcerati . Una serata a La Tinaia

In occasione del decimo anniversario del circolo di lettura, la biblioteca comunale "Indro Montanelli" promuove un evento di alto profilo: la presentazione del libro di Daria Bignardi "Ogni prigione è un’isola" che si terrà il 9 ottobre a La Tinaia alle 21. La presentazione sarà a cura di Teresa Delogu, in collaborazione con la libreria Rinascita (consigliata la prenotazione al numero 0571 268229). Daria Bignardi trent’anni fa è entrata per la prima volta in un carcere. Da allora le prigioni non ha mai smesso di frequentarle: ha collaborato con il giornale di San Vittore, portato in tv le sue conversazioni coi carcerati, accompagnato sua figlia di tre mesi in parlatorio a conoscere il nonno recluso, è rimasta in contatto con molti detenuti ed è tuttora un "articolo 78", autorizzata cioè a collaborare alle attività culturali che si svolgono in carcere. Ha incontrato ladri, rapinatori, spacciatori, mafiosi, terroristi e assassini, parlato con agenti di polizia penitenziaria, giudici, direttori di istituto. Per scrivere di quel mondo si è ritirata per mesi su un’isola piccolissima: Linosa.