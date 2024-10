Biglietti, una vera odissea: "L’acquisto è impossibile"

Quattro professionisti di Napoli, in ambiti diversi, legati da una salda amicizia e da una comune e viscerale passione: il tifo per il Napoli Calcio. Domenica alle 12.30 al Castellani-Computer Gross Arena di Empoli per la sfida di Serie A contro gli azzurri di D’Aversa ci sarebbero voluti essere anche loro. Invece come tanti altri tifosi partenopei rischiano seriamente di dover rinunciare alla trasferta. "Ormai abbiamo perso la speranza – spiega uno di loro, Gino Di Mare – Leggo che si parla di partita ‘verso il tutto esaurito’, ma la verità è che evidentemente i biglietti sono già finiti. Noi infatti è da lunedì pomeriggio che ci siamo connessi sulla piattaforma Vivaticket con sette pc contemporaneamente, ma ognuno di noi è rimasto in coda per ore fino alla scadenza della sessione o alla comparsa di messaggi come "non disponibile online" oppure "biglietti non disponibili". Ho cercato aiuto anche attraverso alcuni colleghi giornalisti toscani – precisa –, ma finora ogni tentativo è risultato vano. A noi tra l’altro andrebbe bene qualsiasi settore, non per forza quello riservato ai tifosi napoletani, perché tanto siamo persone che non creano problemi e poi tutte le volte che siamo venuti a Empoli è sempre stata una festa". Quella in riva all’Arno è infatti la trasferta più amata dai quattro amici. "Al di là dei risultati che ultimamente sono sempre stati negativi per noi – conclude Di Mare – veniamo sempre volentieri a vedere la partita a Empoli perché è veramente un piacere, pranziamo al ristorante, ci beviamo un caffè al bar e poi ci incamminiamo a piedi con cappello e sciarpa del Napoli al collo verso lo stadio in totale serenità. Anche per domenica ci eravamo già organizzati trovando un albergo dove pernottare la notte di sabato in modo da poterci godere una bella serata a cena in uno dei tanti locali di zona e poi la partita il giorno dopo, rientrando nel pomeriggio a Napoli". Insomma una grande organizzazione ma al momento senza lieto fine.

Si.Ci.