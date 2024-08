Arezzo, 28 agosto 2024 – VicenzaOro. Il Presidente nazionale di Confartigianato Orafi Luca Parrini "Ristrutturazione garantendo gli stessi spazi espositivi"

Torna l’appuntamento di fine estate con il mercato internazionale dei preziosi. Confermate importanti presenze

Inizia il conto alla rovescia per la prossima edizione di VICENZAORO, in programma dal 6 al 10 settembre nel centro fieristico di via dell’Oreficeria a Vicenza e Confartigianato Arezzo conferma e consolida la sua presenza. “La ristrutturazione dei padiglioni 2-5 ha imposto una riorganizzazione degli stand – Precisa il presidente di Confartigianato Orafi Luca Parrini – che vedrà l’utilizzo di tensostrutture fino a gennaio 2026. Gli organizzatori hanno comunque assicurato di mantenere alti gli standard qualitativi della manifestazione”

VICENZAORO si conferma come il principale evento internazionale dedicato al settore dell’oreficeria per il nostro Paese. Sono stati confermati circa 1.200 espositori provenienti da 35 Paesi del mondo, dei quali 700, arriverà dai principali distretti produttivi e commerciali italiani: Arezzo, Vicenza, Valenza Po, Torre del Greco e Marcianise, Milano. Il restante 40% degli espositori proviene dall’estero: 200 arriveranno dai diversi Stati membri dell’Unione Europa (Germania, Spagna, Belgio e Francia). Molto numerosa la presenza di produttori provenienti dalla Turchia e da Hong Kong che rappresentano rispettivamente il 15% ed il 14,8% del totale degli espositori stranieri. Significativa anche la presenza di produttori da Thailandia (11%) e India (7%).

“VicenzaOro rappresenta per il nostro comparto una delle manifestazioni più importanti. Rappresenta l’evento determinante per la pianificazione dell’attività produttiva dell’ultimo trimestre 2024, è un momento importante per capire le tendenze del mercato e quello che i buyers ci richiedono - sottolinea il presidente Luca Parrini – Ancora una volta dobbiamo sottolineare che la poca stabilità politica in Medio Oriente e nell’Est Europa influiscono nell’andamento del mercato dei prodotti orafi ma le presenze confermate ci fanno ben sperare per gli ordinativi”

Alla manifestazione fieristica sono attesi oltre 20mila visitatori tra cui anche le delegazioni degli operatori economici previsti nel programma di incoming realizzato a cura del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Agenzia ICE.

Grazie agli stand collettivi allestiti nel padiglione 4 e 4A le imprese associate a Confartigianato avranno la possibilità di partecipare all’evento fieristico a costi agevolati.