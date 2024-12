Un e-book dedicato alle ultime frontiere della digitalizzazione del commercio con Sintra

Arezzo, 20 dicembre 2024 – Un e-book dedicato alle ultime frontiere della digitalizzazione del commercio. La pubblicazione porta la firma di Sintra, realtà di riferimento per le soluzioni di business digitale, ed è finalizzata a presentare e approfondire le nuove opportunità tecnologiche per l’efficientamento e l’unificazione dei diversi canali di vendita fisici e virtuali, con particolare riferimento all’utilizzo dello strumento Shopify POS. Questo libro sintetizza un percorso di studi attivato dall’azienda aretina, in collaborazione con Shopify Italia, per arrivare a offrire una vera e propria guida per le aziende D2C - Direct to Consumer che si occupano di produzione e commercio diretto al consumatore finale nel retail, condividendo soluzioni per ottimizzare l’operatività e arginare la frammentazione che limita l’efficienza e comporta errori quali il sovraccarico di ordini o la mancanza di scorte.

“Shopify POS - La soluzione ideale per le aziende D2C” è il titolo di un e-book che sviluppa principalmente il tema dell’omnicanalità, cioè dell’integrazione tra la vendita al dettaglio e l’e-commerce per migliorare le relazioni con i clienti e sviluppare le opportunità di business. La piattaforma presentata consente di sincronizzare in tempo reale ordini, inventario e dati dei clienti, eliminando errori manuali e migliorando la customer experience: la gestione centralizzata permette ai brand di monitorare vendite, scorte e performance del personale attraverso strumenti avanzati di analisi e reportistica. Shopify POS è stato sviluppato sia per piccole attività che per grandi catene, gestendo fino a mille sedi fisiche e offrendo flessibilità per personalizzare programmi e processi aziendali, oltre a scalabilità e semplicità di implementazione per favorire i processi di crescita del business. L’e-book è scaricabile gratuitamente e in pochi secondi dal link www.sintra.eu/shopify-pos. «Tra le principali criticità ravvisate oggi da molte aziende - spiega Michele Barbagli, amministratore e fondatore di Sintra con Gianni Bianchi e Angiolino Frontani, - rientra il mantenimento della coerenza tra l’esperienza on-line e l’esperienza fisica: la mancanza di un sistema centralizzato, infatti, rende difficili operazioni quali il monitoraggio in tempo reale delle operazioni di vendita, causando ritardi operativi e riducendo la soddisfazione dei clienti. Questo e-book, dunque, nasce con la volontà di mettere a disposizione una guida per orientarsi nell’attuale momento di sviluppo tecnologico e per approfondire alcune tecnologie per ottimizzare l’infrastruttura operativa, condividendo un’esperienza maturata in tanti anni di lavoro nell’ambito del business digitale al fianco di alcune delle maggiori multinazionali del settore».