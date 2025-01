Uccise il vicino che gli demoliva la casa: l'eurodeputato della Lega Roberto Vannacci incontra Sandro Mugnai

Arezzo,3 gennaio 2025 – L'eurodeputato della Lega, Roberto Vannacci, domenica 5 gennaio sarà ad Arezzo per incontrare Sandro Mugnai, l'uomo che proprio in questa data, due anni fa, sparò uccidendo il vicino di casa, Gezim Dodoli, mentre gli stava demolendo l'abitazione con una ruspa. Mugnai ora rischia il processo con l'accusa di omicidio volontario. «Incontrerò Mugnai, i dettagli sono ancora da definire - dice all'ANSA - però il 5 gennaio, data di quella vicenda incredibile, andrò sicuramente a trovarlo». Una visita annunciata, spiega Vannacci: «Lo avevo già detto durante il cenone di auguri di Natale», organizzato lo scorso 20 dicembre proprio ad Arezzo dal movimento Mondo al contrario, «che mi sarebbe piaciuto incontrare Mugnai e si farà in una data simbolica». «Lo voglio incontrare - aggiunge Vannacci - per esprimere la solidarietà nei suoi confronti e capire meglio una vicenda che secondo me ha dell'incredibile». Vannacci sarà accompagnato da alcuni esponenti del movimento Mondo al contrario, tra cui Cristiano Romani, coordinatore per l'Italia centrale (Toscana, Marche, Umbria e Lazio), che ha annunciato la visita dell'europarlamentare con un post sui social: «Il generale Roberto Vannacci conferma ancora una volta di tenere fede alle promesse che fa. Andremo insieme a trovare Sandro Mugnai, il nostro bravo concittadino che per difendere la propria abitazione e, soprattutto, la propria famiglia, uccise due anni fa un uomo. La data non è casuale. Casca esattamente a due anni da quel tragico evento. Grazie generale per dimostrare, ancora una volta, la tua vicinanza al nostro territorio».

per le 11,30 del prossimo 5 gennaio a San Polo, frazione

Mugnai risiede con la famiglia.